Faltando um mês para o fim do prazo, quase 600 mil eleitores de Fortaleza não fizeram a biometria

Faltando apenas um mês para o fim do prazo, 594 mil eleitores de Fortaleza ainda não fizeram a biometria e devem procurar os postos de atendimento com identidade e comprovante de residência. Caso não realize o cadastramento, o cidadão pode ter o título cancelado.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), dos cerca de 1.793.815 eleitores do município, apenas 66% fizeram a coleta dos dados biométricos. Ao todo, são 16 postos biométricos espelhados pela cidade.

Com título cancelado, o eleitor também ficará impedido de votar nas próximas eleições, de se inscrever ou receber o Bolsa Família, emitir passaporte; fazer matrícula em instituições públicas de ensino, realizar empréstimos em bancos oficiais, tomar posse em cargo público e, se for servidor público, receber salário.