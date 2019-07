Famílias de Granja são beneficiadas com Praça Mais Infância

O cotidiano da meninada em Granja, no Litoral Norte, passa a contar com equipamento que estimula o desenvolvimento infantil e o vínculo familiar por meio do brincar em espaço público. Foi inaugurada pelo Governo do Ceará no município, nessa quinta-feira (18), a 10ª Praça Mais Infância do Estado.

A entrega do equipamento foi celebrada com grande festa em evento com o governador Camilo Santana, a primeira-dama e idealizadora do Programa Mais Infância Ceará, Onélia Santana, e a secretária da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, Socorro França, além de lideranças políticas locais.

Camilo Santana destacou a importância das políticas que formam o Programa Mais Infância Ceará para garantir um desenvolvimento saudável às crianças nos municípios cearenses. Em Granja, ele elogiou a escolha do bairro Campo da Aviação para receber a praça, por se tratar de um local populoso e onde famílias mais carentes residem.

“Este é um equipamento que foi todo estudado para proteger de forma cuidadosa as nossas crianças. Aqui tem espaço para os adolescentes, para os jovens, para as pessoas da terceira idade. É um espaço para as famílias de Granja. Quero também parabenizar a prefeitura pela escolha do local da praça, um bairro muito populoso que precisa cada vez mais acolher e criar espaços de convivência públicos. O que peço para a população é que cuide muito bem dessa praça”, disse o governador.

Numa área de 2.574,36 m², a nova praça é composta por quadra poliesportiva, playground, academia ao ar livre, espiribol, bicicletário, área para piquenique e pergolado e ainda bloco de apoio com banheiros acessíveis, fraldário, administração e depósito. Na ocasião, o Estado entrega ainda kits com redes e bolas de basquete, vôlei, futsal, espiribol.

A construção ocorreu por meio do Programa de Apoio às Reformas Sociais (Proares III), com o investimento total de R$ 982.113,81, sendo 80% financiado pelo Governo do Ceará através do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e 20% do município, que cedeu o terreno para a construção da praça.

Em sua fala durante a cerimônia, a primeira-dama Onélia Santana explicou que a criança, quando estimulada a brincar, se desenvolve integralmente. E isso somada a espaços para adolescentes, adultos, idosos contemplados pela praça, garante que ela passe a interagir e crescer em todas as suas habilidades, o sócio-emocional, o cognitivo, o intelectual, o motor. “Com esta ação, estamos pensando no presente, mas também estamos pensando no futuro dessas crianças.”

Também estiveram presentes no evento a prefeita de Granja, Amanda Aldigueri, o deputado estadual Romeu Aldigueri, o deputado federal Roberio Monteiro, o superintendente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Igor Ponte, vereadores e prefeitos da região.

“Agradeço toda a dedicação do Governo do Ceará. Esse novo equipamento é do povo. Vamos todos contribuir com a manutenção dessa praça, zelando, tendo carinho pelo patrimônio”, discursou a prefeita Amanda.

Lazer para as tardes

Aos nove anos, João Pedro Gonçalves tem todo o gás do mundo para inventar brincadeiras e se perder nas diversões com seus amigos pelas ruas do bairro. E é exatamente por guardar tanta energia que o menino aguardou ansiosamente a abertura dos portões da Praça Mais Infância recém-finalizada pertinho de casa.

“De longe eu já vi que tinha gangorra. Aí deu logo vontade de brincar mais meus amigos. Também dá pra jogar bola, fazer pega-pega, um monte e coisa. Gostei muito da praça”, aprovou João. As tardes depois da aula ganharam novo significado para ele e tantas outras crianças.

Praças nos municípios

Além de Granja, Aquiraz, Amontada, Acaraú, Maranguape, Pacatuba, Pentecoste, São Benedito, Sobral e Viçosa do Ceará, mais 22 municípios receberão a Praça Mais Infância: Acopiara, Boa Viagem, Camocim, Canindé, Cascavel, Caucaia, Crateús, Crato, Fortaleza, Icapuí, Icó, Iguatu, Itapipoca, Itarema, Juazeiro do Norte, Mauriti, Maracanaú, Quixadá, São Gonçalo do Amarante, Tauá, Tianguá e Trairi.

As Praças Mais Infância estão dentro do pilar “Tempo de Brincar” do Programa Mais Infância Ceará. Além das Praças Mais Infância, já foram implantadas pelo Governo do Ceará nos municípios 35 brinquedocreches e 85 brinquedopraças e outras 75 brinquedopraças estão previstas.

Ordem de serviço

Além de participar da inauguração da Praça, o governador Camilo Santana também assinou a ordem de serviço para construção do Terminal Rodoviário de Granja.

Numa área de 3.168m² (1.237m² de área construída) e com investimento de R$1.339.438,13, a obra contempla três guichês para venda de passagens, pontos comerciais, lanchonetes, banheiros, restaurante, estacionamento, depósito, guarda-volumes e guarita.