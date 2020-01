Famílias do Alameda das Palmeiras recebem serviços vinculados ao trabalho social

A Prefeitura de Fortaleza segue, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional (Habitafor), com as ações do trabalho social no residencial Alameda das Palmeiras. Para esta semana, estão agendados atendimentos nas áreas da Saúde, Serviço Social e Psicologia.

As atividades seguem até sexta-feira (31), com atendimentos psicológicos e sócios assistenciais, nos períodos da manhã e tarde, enquanto os atendimentos médicos, principalmente para hipertensos e diabéticos, ocorrerão pela tarde. Ambos os serviços serão na Rua 411 Quadra 04 Lote 01.

Baseadas no Plano de Desenvolvimento Socioterritorial (PDST), as atividades consistem em promover, junto às famílias beneficiadas com unidades habitacionais, oportunidades de capacitação, conhecimento de seus direitos, além de noções de empreendedorismo, vida saudável e convívio social.

“O trabalho social dá legitimidade às famílias, proporciona convívio social adequado e gera oportunidades de emprego e renda, visto que as famílias sem emponderam para criar seus próprios negócios, a partir das capacitações vividas”, destaca a titular da Habitafor, Olinda Marques.

O trabalho social é uma atividade importante e que é transversal nos projetos vinculados à Habitação. Executado junto aos beneficiários dos programas habitacionais, já impactou positivamente a vida de quase 20 mil famílias, principalmente com formações sobre mobilização, organização e fortalecimento social, acompanhamento e gestão social da intervenção, educação ambiental e patrimonial, além do desenvolvimento socioeconômico.

(*)com informação da A.I