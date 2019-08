Tauá: Feira Agropecuária será realizada hoje

Acontece hoje e sábado (24) a INHAMUNSAGRO – Feira Agropecuária da Região dos Inhamuns, será realizada no Parque de Exposição Pedro Alexandrino Feitosa. O assunto foi destaque no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), pelo correspondente, Alverne Lacerda. O evento irá reunir produtores e criadores de animais, além dos setores do comércio, da agropecuária e da gastronomia.

A exposição é uma realização do grupo de Produtores e Criadores dos Inhamuns em parceria com a Prefeitura Municipal de Tauá por meio da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos e diversos patrocinadores. O evento tem entrada gratuita.

A feira contará com a exposição e a comercialização de animais, como: ovinos, caprinos, bovinos, suínos e aves.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA INHAMUNSAGRO

23 DE AGOSTO – SEXTA-FEIRA

06H00 às 18H00

ENTRADA DOS ANIMAIS NO PARQUE

06H00 às 13H00

INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO LEITEIRO

18H00

ZERAMENTO PARA O CONCURSO LEITEIRO

24 DE AGOSTO – SÁBADO

06H00

PRIMEIRA ORDENHA DO CONCURSO LEITEIRO

07H00 às 14H00

INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO DE PESO

14H00

INÍCIO DA SAÍDA DE ANIMAIS DO PARQUE

15H00

PESAGEM PARA O CONCURSO DE PESO

18H00

SEGUNDA ORDENHA DO CONCURSO LEITEIRO

19H00

PREMIAÇÃO DA INHAMUNS AGRO

Durante a feira será realizado o concurso LEITEIRO E PESO, o prêmio arrecadado é de R$ 5.000,00 reais. Trazendo uma deliciosa novidade, o queijo de cabra com orégano.

Novidade para a população do Inhamuns

A Viação Princesa apresentou sua nova logomarca e os novos ônibus que integrarão a frota de transporte coletivo intermunicipal. Com 55 ônibus, a empresa atende a 53 municípios do Estado do Ceará, ofertando a população mais conforto e com ônibus de dois andares e designer inovador.

