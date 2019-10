Feira do Conhecimento começa nesta quarta-feira (16)

Com quatro dias recheados de atrações para todas as idades, a terceira edição da Feira do Conhecimento – Ciência, Tecnologia, Inovação e Negócios começa nesta quarta-feira (16) e vai até sábado (19) no Centro de Eventos do Ceará.

São esperados 15 mil visitantes que irão aproveitar a programação intensa e gratuita de palestras, além de torneio de robótica, demoday, maker challenge, hackathon, oficinas de drones, festival de jogos, arena games, sessões no planetário móvel, exposição de foguete, e os eventos paralelos Etice Cloud Day, Future of All (FofA XP), Congresso dos Municípios Cearenses e Feira de Soluções para Saúde (Fiocruz), dentre outros.

Inscrições

Para ver a programação completa, conhecer os expositores, organizar a sua participação entre tantas atividades e fazer sua inscrição, é só acessar ou baixar o Aplicativo Feira do Conhecimento, disponível para celulares com sistemas Android e iOS.

Serão 170 expositores, distribuídos em um espaço de 16 mil metros quadrados, apresentando o Ceará como indutor e catalisador da transferência de C&T. As atividades envolvem desde o público estudantil até pesquisadores, universidades, empresas, profissionais da área de tecnologia, gestores e comunidade em geral.

Palestras Master

Referências da atualidade estarão presentes no Palco do Conhecimento, principal espaço da FdC3. Os palestrantes abordarão assuntos que vão desde liderança, criação de startups, modos de empreender, até os conceitos e as aplicações da astrofísica. Os temas abrangem todos os públicos.

Os palestrantes e os temas serão: Bráulio Bessa – “A arte de empreender” (16); Silvio Meira – Gente Digital: Os líderes do futuro (17); Peter Kronstrom – “Construção de futuros (17); Charles Betito e Anna Flávia Ribeiro – “Desafios do Século XXI: O Sapiens Tecnológico” (17); Camila Farani – “Como vencer tubarões” (18); Lia Medeiros – “Uma Viagem para o Buraco Negro (19); Jefferson Michaelis “Ao infinito e além: O futuro da exploração espacial” (19).

Outras atrações

A #FDC3 traz no sábado (19), às 15 horas, o grupo Ciência em Show. Um espetáculo onde a protagonista é a Ciência. Numa apresentação divertida, Will, Gerson e Daniel interagem com a plateia através de experimentos ao vivo. Ciência, tecnologia e inovação numa explosão de conhecimento para toda a família.

Outra atração é a Mostra de Tecnologias Assistivas, ramo que desenvolve recursos e métodos para ampliar possibilidades e viabilizar a independência de pessoas com algum tipo de deficiência. Os visitantes terão a chance de conhecer novidades como uma impressora que utiliza o sistema Braile, um “controle-mouse” de computador que funciona a partir da detecção de sinais gerados pelo músculo bíceps, uma bicicleta com eletroestimulação para reforço dos músculos das pernas de mioplégicos, além de outros mecanismos.

Os amantes dos videogames e os investidores que desejam ingressar nesse mercado de grande potencial podem comemorar. A Arena Games, uma das atrações de maior destaque nas últimas edições da FdC3, estará de volta. A programação contará com atividades que já são a cara da feira, como o campeonato de “Just Dance”, o Espaço de Realidade Virtual, que conduz os jogadores para dentro dos jogos por meio dos óculos VR (Virtual Reality), e o Museu do Videogame.

Atividades com drones também estarão presentes na programação. Os visitantes poderão fazer testes com os protótipos disponíveis e participar de oficinas de manutenção, de pilotagem e de videomaker.

A NASA, importante agência espacial norte-americana, também estará presente na FdC3, realizando o Bootcamp de preparação para o NASA Space Apps Challenge, o maior hackathon de programação colaborativa do planeta. Durante o evento, equipes buscam criar soluções e tecnologias inovadoras para a agência.

A Feira de Soluções para a Saúde, realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), integrará a programação da FdC3. Com o tema “Saúde Digital para Territórios Saudáveis e Sustentáveis”, a feira oferecerá espaço para a discussão e apresentação de soluções industriais, sociais e de serviços para a saúde, dentre elas, uma pomada cicatrizante para diabéticos.

A Feira do Conhecimento 2019 é uma realização do Governo do Ceará/Secitece, Instituto Centec, Fiocruz, Aprece e Cosems, e tem o patrocínio do Sebrae, Etice, Troller, Magirus, Airbus/Helibras, Senai, OSF Global, Zeiss e Supera, contando com o apoio da Icetel, Ivia, Wissen Tech, IFCE, UFC e Aeris.

Serviço:

3ª edição da Feira do Conhecimento – Ciência, Tecnologia, Inovação e Negócios

Data: 16 a 19/10 (quarta a sexta: 14h às 21h | sábado: 10h às 19h)

Local: Centro de Eventos do Ceará

Programação e inscrições pelo site | APP Feira do Conhecimento

Entrada franca

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará