Feira itinerante acontece nesta quinta (18) em Caucaia

Será realizada nesta quinta-feira (18) mais uma edição da Feira Itinerante da Agricultura Familiar, dessa vez no bairro Araturi. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca.

Na ocasião serão disponibilizados diversos artigos produzidos através do sistema da agricultura familiar. O público presente poderá encontrar frutas, verduras, bolos, doces, tapiocas e artesanato, além de animais como aves, com uma variedade de artigos com preços até 50% abaixo dos praticados no mercado regular.

SERVIÇO

Feira da Agricultura Familiar Itinerante

Local: Av. Central Oeste, 292 – Araturi

Dia: quinta-feira (18/7);

Horário: 8h às 12 horas