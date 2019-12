Feirão Serasa Limpa Nome é prorrogado até o dia 15 de dezembro

A versão online do Feirão Limpa Nome do Serasa Consumidor foi prorrogada até dia 15 de dezembro, com condições especiais e descontos que podem chegar até 98%. Segundo a entidade, até o momento mais de 1 milhão de consumidores já haviam negociado suas dívidas que já somam mais de 1,6 milhões de acordos fechados. Isso representa um crescimento de 200% em relação ao último feirão.

O jornalista Carlos Alberto Alencar, em seu comentário, nesta segunda-feira (9), no Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Grande Fortaleza + 33 emissoras + redes sociais), informou que o Feirão Serasa Limpa Nome será prorrogado por mais 15 dias por conta da grande busca das pessoas em quitar suas dívidas neste fim de ano. Muito desse movimento se deve ao pagamento do 13° salário, além do saque do FGTS, impulsionando mais ainda a renegociação.

Confira na íntegra o comentário do jornalista Carlos Alberto Alencar: