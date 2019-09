Feriado de 07 de setembro: Veja o que abre e fecha em Fortaleza

Há 197 anos no Brasil, período imperial, D.Pedro, às margens do Riacho Ipiranga declarou a independência do Brasil, pondo fim aos 322 de domínio colonial exercido por Portugal. Desde então, celebra-se o Dia da Independência, feriado nacional, assim sendo, alguns estabelecimentos e serviços paralisam ou alteram os horários de suas atividades. Confira abaixo o que funcionará no dia 7 de setembro:

Supermercados

Conforme a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), os estabelecimentos devem funcionar normalmente

Padarias

Será ponto facultativo em padarias, segundo o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Ceará (Sindpan).

Comércio

As atividades ficarão a critério do responsável de cada estabelecimento, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista (Sindilojas) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Em caso de funcionamento, o Sindilojas precisa ser comunicado.

Bancos

Todas as agências bancárias do Estado fecharão no Dia da Independência, segundo o Sindicato dos Bancários do Ceará (SEEB).

Cagece

Funcionará em regime de plantão para atendimento de manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza. Os clientes podem entrar em contato pela Central de Atendimento (0800.275.0195), pelo site ou pelo Cagece App.

Centro

O horário de funcionamento será das oito da manhã às cinco da tarde.

Centro Fashion

Funcionando normal de 7 às 21h.

Bares e Restaurantes

Podem funcionar normalmente, em todo o Estado, conforme o Sindicato de Restaurantes, Bares, Barracas de praia, Buffets e similares do Estado de Ceará (SINDIREST)

Shoppings

Funcionamento normal das 10h às 22h:

– North shopping Fortaleza

– Benfica

– North shopping Jóquei

– Via Sul

– Aldeota

– Del Paseo

– Iguatemi

– Grand Shopping

OFF Outlet

Funcionando normal de 7 às 21h

Postos de combustíveis

Funcionarão normalmente em todo o Estado, conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos).

Metrô de Fortaleza

A Cia Cearense de Transportes Metropolitanos informa que não haverá operação nas linhas do Sistema Metroviário no próximo sábado (7/9), feriado da Independência do Brasil. Durante a data, o Metrofor irá realizar serviços de manutenção. Além disso, na Linha Sul também será realizada a instalação de parte da coberta da estação Padre Cícero, trabalho que só pode ser feito com a via sem operação. As linhas Sul, Oeste, Parangaba-Mucuripe e os VLTs do Cariri e de Sobral voltam a operar normalmente na segunda-feira (9/9), nos seguintes horários:

Linha Sul

5h30 às 23h (segunda a sábado)

Linha Oeste

5h30 às 20h40 (segunda a sábado)

VLT Parangaba-Mucuripe

6h às 13h e 16h40 às 20h (segunda a sábado)

VLT de Sobral

5h às 23h (segunda a sexta-feira)

VLT do Cariri

6h às 19h (seg a sex)

6h às 14h (sábado)