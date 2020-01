Feriado de ano-novo foi menos violento nas rodovias federais do Ceará

O feriado de ano-novo foi menos violento do que o do ano passado em rodovias federais de todo país. Entre 28 de dezembro e 1º de janeiro, foram registradas 70 mortes e um total de 863 acidentes. No mesmo período no réveillon do ano passado foram contabilizados 75 óbitos e 914 acidentes de trânsito.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou a Operação Ano Novo sem registrar nenhuma morte em rodovias federais do Ceará. Ao todo, foram fiscalizados 2.819 veículos e aplicados 537 autos de infração, dos quais 58 foram por ultrapassagens proibidas e outros 27 pelo não uso do capacete por motociclistas. Oito CNHs e 58 documentos de veículos foram recolhidos.

Além disso, a PRF deteve cinco pessoas durante o feriado de Ano Novo. Três dos detidos estavam dirigindo embriagados, os outros dois tentaram fugir de abordagens dos policiais por estarem conduzindo veículos irregularmente.

Em todo Brasil, de acordo com a PRF, cerca de 139,5 mil pessoas e 134 mil veículos foram fiscalizados durante a operação.