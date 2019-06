Feriado de Corpus Christi. Veja o que fecha e o que abre!

Celebrado nesta quinta-feira (20), o Feriado de Corpus Christi faz parte do calendário da Igreja Católica e rememora a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aqui no Ceará Agora você fica informado sobre quais estabelecimentos e órgãos abrem e fecham no dia de hoje.

Bancos

O Sindicato dos Bancários do Ceará informa que os bancos estarão fechados no feriado. Somente caixas eletrônicos estarão disponíveis para os usuários.

Supermercados

O funcionamento dos supermercados de Fortaleza será normal no feriado do dia 20 de junho, segundo a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Postos de combustível

O funcionamento dos postos de combustíveis será normal.

Centro

As lojas do Centro não funcionarão no feriado de Corpus Christi, segundo Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL de Fortaleza).

Lojas da avenida Monsenhor Tabosa

As lojas da Monsenhor Tabosa também não abrem neste feriado, segundo a Associação dos Lojistas da Monsenhor Tabosa (Almont).

Cagece

Funcionará em regime de plantão pelo 0800 275 0195. As lojas de atendimento estarão fechadas.

Shoppings:

Shopping Iguatemi

O Shopping Iguatemi Fortaleza funcionará normalmente durante o feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira, 20. Dessa forma, lojas, cinemas, e praças de alimentação vão realizar suas atividades nos mesmos horários. As lojas e praças funcionarão de 10h às 22h. Já os cinemas abrem de 12h30 às 22h30 e o Hipermercado Extra, das 7h a 0h.

Shopping Parangaba

Conforme informações da assessoria, o Shopping Parangaba funcionará normalmente nesta quinta-feira, 20. As lojas, quiosques, lazer e praça de alimentação estarão abertos das 10h às 22h. Já os horários das sessões de cinema podem ser vistos no site do Shopping.

Centro Fashion Fortaleza

Centro Fashion de Fortaleza estará aberto neste feriado, conforme informações da assessoria.

Del Paseo

O Shopping Del Paseo funcionará normalmente neste feriado, das 10 às 22 horas. Os Mercadinhos São Luiz abrem a partir das 7 horas e o cinema às 13 horas.

North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei e Via Sul Shopping

Lojas, quiosques, alimentação e lazer têm funcionamento normal, das 10 às 22 horas. Smart Fit funciona normalmente, das 9 às 15 horas. O Super Lagoa North Shopping Fortaleza também funciona normalmente, das 7 às 22 horas.