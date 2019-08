Feriado de Nossa Senhora da Assunção: entenda a história por trás da data

Para muitos o feriado é símbolo apenas de lazer e descanso, mas qual a história por trás desse dia? Nesta quinta-feira, 15 de agosto, comemora-se o dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza. No ano de 1649, época do descobrimento, os holandeses invadiram a capital cearense, derrotando o líder militar Martin Soares Moreno, que estava a serviço da coroa portuguesa na região.

Como símbolo da conquista, os holandeses ergueram naquele ano o Forte Schoonenborch. O domínio das tropas se estendeu até 1812, quando a Coroa Portuguesa retormou a Província do Ceará e rebatizou o forte para Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Com a chegada da proclamação da República, o forte foi desativado e ficou sob a responsabilidade do Governo do Estado do Ceará. Atualmente no local, funciona a 10° Região Militar.

Tornando-se símbolo importante na história da fundação de Fortaleza, Nossa Senhora da Assunção foi então consagrada como padroeira da cidade e desde então ocorre a tradicional Caminhada com Maria, reunindo uma multidão de fiéis que saem em procissão do Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha, em direção à Catedral Metropolitana de Fortaleza, onde a imagem da padroeira é coroada.

Deixando o histórico de lado, é importante informar a você fortalezense sobre o que abre e fecha neste feriado. Os Bancos não funcionam nesta quinta-feira e quem necessita do serviço precisará esperar até amanhã. Já quem precisa ir às compras pode ficar tranquilo, supermercados abrem normalmente, as lojas devem ter funcionamento normal, e os Shoopings também estarão em plena atividade neste feriado, assim como os postos de gasolina.

As unidades da Enel e Cagece estãrão fechadas nesta dia 15. Além disso, sobre os postos de saúde, a Secretaria Municipal da Saúde informa que apenas a sala de vacina do posto Paulo Marcelo (Centro) e o Posto de Saúde de Messejana funcionarão. As Demais unidades de saúde estarão em regime de plantão.

Além de Fortaleza, Nossa Senhora da Assunção também é padroeira de Viçosa do Ceará, na região da Ibiapaba, e em Itapipoca, localizada na região norte. Na cidade de Caucaia, segunda capital em número de população do estado, hoje também é feriado e os moradores comemoram o dia de Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira do município.