Feriado desta quinta-feira há chances de chuvas no litoral e na região Jaguaribana

Chuvas leves e passageiras devem cair até esta sexta-feira, 16, segundo a Funceme. Nuvens no leste do litoral do Ceará são responsáveis pelas chuvas registradas nesta quarta-feira, 14

De acordo com a previsão do tempo realizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), há possibilidade de chuvas para esta quinta-feira, 15, feriado de Nossa Senhora da Assunção na Capital. Nesta quarta-feira, 14, as precipitações marcaram o início da manhã em Fortaleza. Nos próximos dias, chuvas leves e passageiras devem atingir o litoral e a região Jaguaribana.

A fundação explica que foi registrada a presença de nuvens no leste da faixa litorânea do Ceará. O evento ocorre devido

“à atuação de áreas de instabilidade que se formaram sobre o oceano e se deslocaram em direção ao norte da região Nordeste”.

Nas outras áreas do Estado a previsão é de céu parcialmente nublado, mas sem chuvas. Na sexta-feira, 16, o padrão deve se repetir.

Nas últimas 24 horas, seis municípios do Ceará registraram chuvas, todas com menos de 10 milímetros. Com este cenário de poucas chuvas comum do mês de agosto, a Funceme alerta para a formação de massas de ar quente no Interior que abaixam a umidade relativa do ar e aumentam as temperaturas, deixando o tempo seco. Jaguaribe e Sobral, por exemplo, tem máxima de 36°C nesta quarta-feira.