Feriado do Dia do Comerciário: veja o que abre e o que fecha no Estado

O Dia do Comerciário será comemorado na próxima segunda-feira (23). Por causa da data, que celebra a vitória dos comerciantes, que lutavam por melhores condições de trabalho, alguns estabelecimentos funcionarão em horário diferenciado. Confira a lista que o Diário do Nordeste fez sobre o que abre e o que fecha neste feriado.

Supermercados

Funcionarão normalmente, de acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Comércio

As lojas do Centro fecharão. Os bares e os restaurantes do bairro, no entanto, poderão abrir, informou a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza.

Postos de combustíveis

Devem seguir horário normal, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-Ce).

Shoppings

– Grand Shopping:

Lojas e quiosques fechados. Praça de alimentação ficará aberta das 11h às 22h. O cinema funcionará de acordo com as sessões dos filmes.

– North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei e Via Sul Shopping:

Lojas e quiosques fechados. Praça de alimentação funcionará das 10h às 22h. O cinema será de acordo com a programação.

– Shopping Parangaba:

Lojas e quioques fechados. A praça de alimentação e o Game Station funcionarão normalmente, das 10h às 22h; e o posto do Tribunal Regional Eleitoral até às 19h. O cinema será de acordo com os horários das sessões dos filmes.

– Shopping Benfica:

Lojas, quiosques e boxes fechados. Supermercado estará aberto das 8h às 22h. Praça de alimentação e cinema funcionarão das 11h30 às 22h. Casa do Cidadão, Tribunal Regional Eleitoral e Caixa Econômica Federal abrirão normalmente.

– RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy:

Lojas e quiosques fechados. Praças de alimentação, cinemas, supermercados, farmácias e academias, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal e Tribunal Regional Eleitoral funcionarão normalmente.

– Shopping Aldeota:

Lojas e quiosques fechados. A praça de alimentação funcionará das 9h às 21h, o cinema das 13h às 21h, e os supermercados das 7h às 21h.

– Shopping Del Paseo:

Lojas e quiosques fechados. Supermercado funcionará das 7h às 10h, o cinema das 13h às 22h. Praça de alimentação estará aberta das 11h às 22h, o espaço de jogos das 12h às 22h.