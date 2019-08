Feriado em Fortaleza: Avenida Leste-Oeste será interditada nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (15), é celebrado o dia de Nossa Senhora de Assunção e milhares de fiéis devem movimentar as ruas de Fortaleza. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), algumas vias serão bloqueadas para permitir a segurança da população e a expectativa da organização é que 2 milhões de pessoas participem em algum momento da procissão.

A Avenida Leste-Oeste será interditada a partir de 13h, nos dois sentidos, com bloqueios nas ruas Estevão de Campos, Gomes Passos, Jacinto Matos e Filomeno Gomes. O tráfego será liberado à medida em que a caminhada for prosseguindo, com o suporte de agentes que irão acompanhar o evento.