Feriados alteram funcionamento da Prefeitura apenas nos dias 25/12 e 1º/1

Os serviços mantidos pela Prefeitura de Caucaia sofrerão alteração de funcionamento em decorrência dos feriados de fim/começo de ano. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, haverá expediente somente nas chamadas atividades essenciais.

Com isso, funcionarão nesses dias apenas os seguintes equipamentos: Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha (no Parque Soledade), Maternidade Santa Terezinha (Marechal Rondon), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Centro e do Parque Guadalajara (Grande Jurema), rotas de limpeza pública, blitze/ronda de fiscalização de trânsito e Assessoria de Comunicação.

Isso significa que não funcionarão em 25/12 e 1º/1: escolas municipais, postos de saúde, Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e setores administrativos da Prefeitura.

Nos dias 23, 24, 26 e 27 de dezembro, e nos dias 30 e 31 de dezembro e 2 e 3 de janeiro, portanto, o funcionamento será normal em todos os órgãos e setores da Prefeitura, sejam eles essenciais ou não.