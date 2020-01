Cultura in Foco: “Férias na PI” traz shows gratuitos na Praia de Iracema

A Praia de Iracema recebe no primeiro final de semana do ano, grandes nomes da música local e nacional. Abrindo a terceira edição do Festival Férias na PI, nos dias 03 e 04 de janeiro, shows com Carlos Gallo, Selva Beat, Edgar, Cidadão Instigado, Arnaldo Antunes, Céu e djs.

Na programação do dia 03/01 (sexta-feira), no Centro Cultural Belchior, a partir das 17 horas, show com rapper Carlos Gallo, também conhecido como Nego Gallo, apresentando seu álbum “Veterano”, e apresentação do coletivo de djs Rebel Women.

Já no dia 04 de janeiro (sábado), se apresentam no palco principal no Aterro da Praia de Iracema, a banda Selva Beat com participação especial da Mulher Barbada, o rapper Edgar, cantando as músicas do Ultrassom, álbum lançado em setembro de 2018. Além da banda cearense Cidadão Instigado, que completou 23 anos de carreira em 2019, apresenta seu rock comemorando os dez anos do álbum Uhuuu!.

Ainda na mesma noite, Arnaldo Antunes, ex Titãs, sobe ao palco com seu disco single “O real resiste” e a cantora e compositora Céu, trazendo seu MPB com samba, hip hop, afrobeat e jazz para Fortaleza. Considerada uma das mais importantes de sua geração, a cantora apresentará o show de lançamento de seu quinto álbum, “APKÁ!”. Entre as bandas nacionais, as Djs Priscilla Delgado e Mariana de Castilho que formam a dupla Castilho Delgado comandam o som.

Além dos shows, o Festival traz uma programação integrada e diversificada com os estabelecimentos do bairro.

O Férias na PI é uma realização do Instituto Iracema e Prefeitura de Fortaleza, com patrocínio da Devassa e 99 Pop. O Festival faz parte do plano de requalificação do bairro.

Serviço

Férias na PI

Palco Belchior

Dia 03 (sexta-feira)

17h – Show Carlos Gallo

18h – Coletivo de djs Rebel Women

PalcoPraia

Dia 04 (sábado)

16h – Selva Beat

17h30 – Edgar

19h – Cidadão Instigado

20h30 – Arnaldo Antunes

22h – Céu