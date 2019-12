Férias têm Praia do Futuro toda própria para banho

Os 11 trechos da zona leste da orla de Fortaleza estão próprios para banho, no segundo fim de semana das férias escolares de dezembro. A informação é do boletim semanal de balneabilidade divulgado, nesta sexta-feira (13), pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). O trecho vai do Farol ao Caça e Pesca, incluindo todas as barracas da Praia do Futuro, as mais frequentadas por fortalezenses e turistas.

Na zona oeste, que vai da avenida Alberto Nepomuceno à Barra do Ceará, sete das dez praias analisadas estão próprias para atividades de esporte e lazer. É o melhor resultado apresentado pelo setor, este ano. Na zona centro, que inclui as praias do Mucuripe, Meireles e Praia de Iracema, três dos seis trechos monitorados estão próprios. Quatro trechos não foram examinados, por causa da obra de alargamento da faixa de praia.

Consulte o boletim completo aqui.