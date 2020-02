Fernando Santana (PT) é pré-candidato à Prefeitura de Juazeiro do Norte

O Partido dos Trabalhadores (PT) decidi, após reunião com seus apoiadores, lançar o deputado estadual Fernando Santana como pré-candidato à Prefeitura de Juazeiro do Norte. Santana é vice-presidente da Assembleia Legislativa e em 2016 perdeu na disputa pela Prefeitura de Barbalha.

Fernando Matos Santana foi eleito como deputado estadual com 95.665 votos, em 2018. Ele é natural de Juazeiro do Norte e filho de Lucia Matos Santana, professora, e Djalma Pinheiro Neto. O deputado iniciou sua carreira como secretário de Esportes e Juventude de Barbalha e foi também secretário de governo no mesmo município.

Atualmente, Santana cursa Direito e é especialista em Gestão Pública, Licitação e Direito Administrativo. Antes de ingressar na política, trabalhou como consultor empresarial no Ceará e em outros estados do Nordeste, atuando em multinacionais.

Além disso, o petista trabalhou como coordenador da campanha eleitoral do então candidato ao Governo Estadual, Camilo Santana, na região do Cariri, em 2014. Depois, foi convidado pelo governador eleito para o cargo de secretário adjunto do gabinete.