A maré parece que, finalmente, virou a favor do Ferroviário. Contando com o destaque de Caíque, que duas boas jogadas de contra-ataque garantiu a vitória do Tubarão da Barra em cima do Horizonte por 2 a 0 na tarde deste domingo (19) no estádio Presidente Vargas.

Em jogo com protestos da torcida pela má campanha apresentada nos primeiros jogos, o Ferrão pode comemorar junto ao torcedor a segunda vitória consecutiva no Campeonato Cearense.

(*)com informação do G1