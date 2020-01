Festa de Réveillon em Várzea Alegre é cancelada devido a chuva intensa

Os moradores do município de Várzea Alegre, no interior do Ceará, foram surpreendidos com uma intensa chuva na noite dessa terça-feira (31). A forte chuva provocou o cancelamento da festa popular de virada de ano novo e do show pirotécnico. Em algumas ruas houve falta de energia elétrica e pontos de alagamento.

A festa seria realizada no entorno da Lagoa de São Raimundo Nonato, mas a chuva se estendeu por toda a noite. O espaço ficou alagado. De acordo com a Funceme, na cidade, foram registrados 77 milímetros.

A Prefeitura de Várzea Alegre divulgou nota sobre o cancelamento dos festejos:

“Por medida de segurança o Governo de Várzea Alegre informa o cancelamento da festa do Réveillon e do show pirotécnico da virada do ano devido à forte chuva que caiu sobre a cidade na noite desta terça-feira, 31 de dezembro de 2019. A chuva, com ventos fortes, molhou o palco, equipamentos e os fogos de artifícios foram danificados pela água o que compromete a segurança de profissionais e da população”.

Já com relação aos shows, a Prefeitura informou que acontecerão nesta quarta-feira (1º), a partir das 19 horas, caso as condições climáticas sejam favoráveis.

Veja vídeo feito por morador da chuva em Várzea Alegre na última noite de 2019: