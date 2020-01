Festas de pré-carnaval: confira a programação do 2º fim de semana de folia

As festas do período de carnaval não param. No 2º fim de semana, os foliões poderão aproveitar as festas nos polos Benfica, Praça do Ferreira, Mercado dos Pinhões, Mocinha, Mercado da Aerolândia, Aterrinho da Praia de Iracema, Horto Florestal Municipal Falconete Fialho, Praça Figueira de Melo, Polo dos Queijos, Largo dos Tremembés e Praça Cristo Redentor.