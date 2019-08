Festival Costume Saudável: Doe Sangue

De 23 a 25 de agosto, das 17h às 22h, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), da rede pública do Governo do Estado, recebe doadores de sangue e efetua cadastro para doação de medula óssea no Festival Costume Saudável, evento realizado no estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza.

A ação acontece com apoio do Instituto Pró-Hemoce e terá capacidade para atender 40 pessoas diariamente. Pela segunda vez participando do evento, o posto do Hemoce contará ainda com uma equipe multidisciplinar de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

A expectativa da coordenadora da captação de doadores do Hemoce, Nágela Lima, é que a unidade facilite o acesso de novos voluntários e aumente a rede de doadores. “Doar é um gesto de cuidado com outras pessoas e a gente espera que o posto de coleta no evento possa facilitar ainda mais o acesso de voluntários e assim ampliar essa rede de solidariedade para ajudar salvar vidas”, ressalta.

“O festival incentiva a adoção de hábitos saudáveis em todos os sentidos, seja na alimentação, na prática de atividades físicas ou no exercício da solidariedade, como a doação de sangue ou de medula. Por isso, a presença do Hemoce no Costume Saudável é tão bem-vinda, e a gente convida todos os participantes a dedicarem um tempinho para exercer esse ato de amor”, explica Joana Ramalho, diretora de estratégia e inovação do Mercadinho São Luiz e idealizadora do Costume Saudável.

Doe sangue

Quem estiver saudável, bem alimentado, com idade entre 16 e 69 anos e apresentar documento oficial com foto pode ser doador. Os menores de idade devem portar o termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável legal e anexar a cópia de documento oficial com foto do representante legal. O termo de consentimento está disponível para download no site do Hemoce (www.hemoce.ce.gov.br).

Todo o processo de doação leva em média de 40 a 60 minutos. Com apenas uma bolsa de sangue é possível salvar até quatro vidas, já que o sangue doado é dividido em diferentes componentes. Os homens podem doar a cada dois meses e no máximo quatro vezes por ano. Já as mulheres têm a possibilidade de doar a cada três meses, desde que totalizem no máximo três doações por ano.

Serviço

Hemoce no Festival Costume Saudável

Quando: 23 a 25 de agosto

Horário: 17 às 22 horas

Local: Estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 – Papicu)

*com informações do Governo do Estado do Ceará