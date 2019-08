Festival de Cinema de Gramado abre programação com o aclamado “Bacurau”

Vencedor do Prêmio do Júri do Festival de Cannes em maio e elogiado pela imprensa internacional, Bacurau abre luxuosamente a 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado nesta sexta-feira (16). Dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, o longa será exibido a partir das 18h, no Palácio dos Festivais, em sessão com presença de elenco e realizadores.

Kleber volta a Gramado novamente com um filme hors concours, que não integra a mostra competitiva. Em 2016, abriu o evento com o aclamado Aquarius. Quatro anos antes, O Som ao Redordeu ao cineasta pernambucano o Kikito de melhor diretor. Nesses dois filmes, Juliano foi o diretor artístico. Os dois assinam o roteiro de Bacurau, que terá em Gramado sua primeira exibição pública no Brasil – estreia no dia 29 de agosto.