Festival de Gramado 2019: Hebe e novo filme de Miguel Falabella são destaques na mostra competitiva

O Festival de Cinema de Gramado, um dos mais tradicionais do Brasil, anunciou os filmes que vão compor a edição deste ano. Entre os destaques da mostra competitiva estão a cinebiografia de Hebe Camargo, o novo longa de Miguel Falabella e filme estrelado por Bruna Marquezine. No total, serão 19 longas-metragens e 34 curtas em competição nas diferentes categorias, além de mostras paralelas e exibições seguidas de debates. Os homenageados em 2019 serão a atriz e diretora Carla Camurati(Troféu Eduardo Abelin), o ator e diretor Lázaro Ramos (Troféu Oscarito), o ator argentino Leonardo Sbaraglia (Kikito de Cristal) e o cartunista Mauricio de Sousa (Troféu Cidade de Gramado).

A edição deste ano registrou recorde de inscrições, com 195 longas-metragens brasileiros — superando os 111 do ano passado — e 95 estrangeiros — contra os 78 registrados em 2018. Entre os curtas brasileiros, que teve 14 selecionados, foram 777 inscritos, mais do que o dobro da edição passada, que teve 365. Já os curtas-metragens gaúchos totalizaram 95 inscrições, sendo 20 escolhidos para estar em competição. A lista nacional dos sete filmes que disputam os Kikitos inclui produções de quatro estados, além do Distrito Federal, enquanto os sete estrangeiros em competição contemplam os seguintes países: Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, Equador, México e Uruguai. Uma das novidades deste ano é a criação de uma mostra competitiva voltada para as produções em longa-metragem do estado anfitrião, mas os concorrentes ainda não foram anunciados.