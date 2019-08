Festival Gastronômico Comida de Mercado acontece nesta sexta-feira e sábado no Mercado dos Pinhões

O Mercado dos Pinhões e o Mercado Cultural dos Pinhões recebem, nesta sexta-feira e sábado (23 e 24/08), a partir das 17h, mais uma edição do Festival Gastronômico Comida de Mercado. Com o tema “Sr. Camarão”, o evento apresenta um cardápio à base de camarão e elaborado por chefs de cozinha, ao preço de R$ 15 cada. O festival é realizado pela Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) em parceria com o Sebrae/CE e com a Associação dos Chefs de Cozinha do Ceará (ACC).

O público poderá conferir os shows gratuitos do DJ Bruno e da cantora Yane Caracas, na sexta-feira (23/08), e do DJ Naftalina e da cantora Mel Mattos, no sábado (24/08). O Festival Comida de Mercado une gastronomia, negócios e cultura. A cada edição, o evento leva ao Mercado dos Pinhões um tema diferente e, junto com ele, pequenos produtores de outras regiões do Estado.

O Festival Comida de Mercado é uma das ações que integram o trabalho desenvolvido pelo Sebrae no Mercado dos Pinhões, que envolve ainda capacitações e consultorias para os permissionários que atuam no equipamento. A ideia é fortalecer ainda mais o mercado como espaço de lazer e turismo da Cidade, além de promover a melhoria da competitividade dos pequenos negócios existentes nele.

O evento acontece no Mercado dos Pinhões e no seu anexo desde junho de 2019 e já realizou o Festival em torno dos temas “Mel, Chorinho e Cachaça”, “Café e Chocolate” e “Queijos e Vinhos”. Neste ano, o espaço ainda receberá o projeto nos dias 27 e 28 de setembro, com o tema “Tilápia Cearense.”

Serviço

Comida de Mercado: Sr. Camarão

Data: 23 e 24/08 (sexta e sábado)

Horário: 17h às 22h

Local: Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas, S/N – Centro)

Atrações: Dj Bruno / Yane Caracas e Banda (23/08) e Dj Naftalina / Mel Mattos e Banda (24/08)

Evento gratuito

*(Com informações da Prefeitura de Fortaleza)