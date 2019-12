Festival Internacional da Cana-de-Açúcar, em Pindoretama, traz Kátia Cilene para animar os cearenses

O Pindorecana – Festival Internacional da Cana-de-Açúcar realizado em Pindoretama, no interior do Ceará, começa neste sábado (14). Uma das cantoras mais ativas do cenário musical e de destaque também por embalar amantes do gênero “forró de vaquejada”, Kátia Cilene, irá comandar o evento que já é tradição na cidade e, acontece de 11 a 15 dezembro na Praça da Cidadania, no Centro de Pindoretama.

A programação do festival inclui atrações musicais, apresentações artísticas e uma feira de artesanato, gastronomia e agronegócio. No palco, Kátia leva um repertório repleto de grandes sucesso e hits como “Respeita a Vaquerinha” e “Um Piseiro Arretado” do seu novo EP, “Rainha da Vaquejada”.

Além de Kátia, também sobem ao palco Márcia Fellipe, Lagosta Bronzeada e Benjamin Torres. O evento é uma realização da Prefeitura de Pindoretama e tem a proposta de unir turismo e agronegócio.

Simplesmente Kátia Cilene

Kátia Cilene se consagra como umas cantoras mais ativas do Brasil. Com a voz eternizada em canções que são hinos do gênero como “Meu Vaqueiro, Meu Peão”, “Noite Fria”, “Tatuagem”, dentre outros. Em carreira solo desde 2016, a cantora soma 6 CDs e 1 DVD, além de ter se consolidado ainda mais no forró eletrônico com novas roupagens e parcerias com novos hits com participações especiais, com as consagradas cantoras Simone e Simaria em “Por Baixo Dos Panos” e com o também hitmaker Aldair Playboy na batida de “Me Entreguei. Neste ano, a artista promoveu uma festa de aniversário para lançar o seu mais novo EP, Rainha da Vaquejada.

SERVIÇO

Atrações: Kátia Cilene, Márcia Fellipe, Lagosta Bronzeada e Benjamin Torres.

Local: Praça da Cidadania, Pindoretama – Ceará.

Dia: 14/12

Horário: A partir das 21h