FGTS: entenda quem tem direito ao saque que começa a partir desta sexta-feira

Quem nasceu entre janeiro e abril começa a receber, a partir de hoje, até R$ 500 por conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A Caixa Econômica iniciou o depósito automático para trabalhadores que têm poupança no banco, seguindo calendário de mês de nascimento.

Os próximos a ter acesso ao depósito automático serão os nascidos em maio, junho, julho e agosto, no próximo dia 27. Em 9 de outubro, recebem os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro. A medida tem como objetivo estimular a economia, e a expectativa do governo é de que entrem na economia, por meio do FGTS, R$ 40 bilhões até 2020.

Mesmo o depósito sendo automático, a Caixa decidiu estender o horário de funcionamento das agências para auxiliar os clientes com dúvidas. Hoje e nas próximas segunda e terça-feira, as unidades que, normalmente, abrem às 11h, iniciarão o atendimento às 9h; e aquelas que abrem às 10h e às 9h, começam o serviço às 8h.

As agências que já abrem às 8h, acrescentarão duas horas no fim do horário para atender clientes com dúvidas sobre a liberação do fundo. Além das horas a mais nos dias de semana, o banco abrirá as portas amanhã, das 9h às 15h.