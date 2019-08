FGTS: mais de 11% dos trabalhadores sacarão valores menores do que os devidos ou nenhum dinheiro

A liberação de novas condições de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) acendeu o sinal de alerta para muitos trabalhadores sobre a regularidade dos depósitos feitos pelas empresas. De acordo com a Procuradoria-Geral da Receita Nacional, 11,2 milhões de trabalhadores em todo o país sacarão valores menores do que os devidos ou nenhum dinheiro.

Serão atingidos cerca de 11,6% do total de 96 milhões trabalhadores beneficiados pelos novos saques do Fundo de Garantia, entre eles milhares de cearenses.

Ao todo, são 226.057 empresas que estão devendo R$ 32,2 bilhões em depósitos do FGTS. A irregularidade poderá reduzir o saldo para os valores a serem retirados no saque emergencial, de até R$ 500 por conta vinculada. O saque- aniversário, retirada anual de parte dos recursos a partir de abril de 2020, também poderá ser reduzido.

O atraso nas contribuições também impacta no rendimento do FGTS e na distribuição dos lucros aos trabalhadores.