FGTS: trabalhadores poderão sacar o recurso a partir do dia 13 de setembro

A Caixa Econômica Federal divulgou o cronograma para os saques de até R$ 500 de cada conta ativa e inativa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, e do PIS. Os trabalhadores terão acesso aos recursos de acordo a data de aniversário, a partir do dia 13 de setembro. A previsão do governo é de que a medida, anunciada no mês passado, injete R$ 30 bilhões na economia este ano e R$ 12 bilhões em 2020.

Para os trabalhadores que têm caderneta de poupança na Caixa Econômica o dinheiro será depositado automaticamente na conta. Os trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril receberão os recursos do FGTS a partir do dia 13 de setembro. Já quem faz aniversário em maio, junho, julho e agosto terá os recursos depositados a partir do dia 27 de setembro. Quem nasceu em setembro, outubro, novembro e dezembro receberá os recursos a partir de 9 de outubro.

Para quem não tem caderneta de poupança na Caixa, o calendário de saques começará apenas dia 18 de outubro. O prazo final para que todos os trabalhadores realizem os saques de até R$ 500 por conta do FGTS acaba em março de 2020. A expectativa do banco é de que até 96 milhões de pessoas, incluindo milhares de cearenses, saquem recursos do fundo.

Nas casas lotéricas poderão ser realizados saques de até R$ 100, com a apresentação de um documento de identidade e do CPF.