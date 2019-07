Fies: estudantes podem fazer aditamento até 31 de agosto

Os estudantes contemplados com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) têm até o dia 31 de agosto para fazer o aditamento, que é uma espécie de atualização do programa.

O procedimento é para os alunos que contrataram o Fies a partir de janeiro de 2018 e estão com os pagamentos em dia. A manutenção, que serve para adicionar informações novas ou corrigir as existentes, deve ser feita todo semestre para garantir a permanência do benefício.

O Fies conta com dois tipos de aditamento: o simplificado, que pode ser feito pela internet, e o não simplificado, onde o estudante precisa ir a uma agência da Caixa ou Banco do Brasil. É importante ficar atento, quem não fizer o procedimento pode perder o financiamento.

*Com informações do Ministério da Educação