Fies: renegociação de dívidas podem ser feitas até a próxima segunda-feira

Os estudantes do ensino superior que aderiram ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) terão até o dia 29 de julho, próxima segunda-feira, para solicitar a renegociação da dívida. De acordo com o Ministério da Educação, a vantagem é que os valores poderão ser parcelados por, no mínimo, 48 meses. Antes, quando foi aberto o período para renegociação, só era possível o pagamento à vista.

Mais de 500 mil alunos estão com os contratos de financiamento na fase de amortização e com atraso no pagamento das prestações. O saldo devedor total é de cerca de R$ 11,2 bilhões.

Para pedir a renegociação, os estudantes precisam ter contratos firmados com o Fies até o segundo semestre de 2017 e estarem em fase de amortização. Além disso, as parcelas devem estar atrasadas por, pelo menos, 90 dias. Os contratos não podem ser objeto de ação judicial e a renegociação também poderá ser feita pelo prazo de amortização.

Os interessados em regularizar a dívida com o programa devem procurar a instituição bancária onde o contrato foi assinado. O valor da parcela da renegociação não poderá ser inferior a R$ 200. Além disso, há uma parcela de entrada onde o estudante deverá pagar ou 10% da dívida consolidada vencida ou R$ 1.000, o que tiver o maior valor.