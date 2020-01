Fila de espera para consultas de catarata em Fortaleza chega a 2.326 pacientes

Em Fortaleza, o número de pacientes regulados no Sistema Único de Saúde à espera de uma consulta para o diagnóstico de catarata chegou a 2.326. Os dados se referem ao período compreendido entre janeiro de 2019 e 15 de janeiro de 2020, conforme a Secretaria Municipal de Saúde. Outros 171 pacientes aguardam na fila já para o procedimento cirúrgico da catarata desde o dia 21 de outubro do ano passado. No total, 4.736 fizeram a cirurgia até outubro de 2019.

A catarata é a doença dos olhos em que a visão fica opaca. A enfermidade é responsável por 47,8% da cegueira no mundo e ocorre principalmente em decorrência do envelhecimento, de acordo com informações do Ministério da Saúde.

Outro caso da doença é a congênita (de nascença) ou provocada por fatores como exposição demasiada ao sol sem óculos apropriados. Entre os sintomas estão visão ‘nublada’, sensibilidade à luz e necessidade de maior iluminação para ler.