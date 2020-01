Fim de semana: Ceará deve apresentar chuvas isoladas em todas as regiões neste domingo

O último fim de semana do mês de janeiro chega com previsão de chuvas isoladas em todas as regiões no Ceará somente no domingo (26). Conforme análise das atuais condições de tempo, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica que, dessa, sexta-feira (24) até domingo, o Estado apresentará predomínio de nebulosidade variável com possibilidade de precipitações em áreas mais restritas.

Para este sábado (25), a tendência é de precipitações na porção central do Estado, o que inclui a região Jaguaribana, o Sertão Central, Maciço de Baturité e a Serra da Ibiapaba.

Conforme a Funceme, as precipitações mais reduzidas e isoladas devem-se à baixa atividade convectiva na área da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que também encontra-se mais afastada do norte do Nordeste. No entanto, para o domingo, as análises mostram cenário mais favorável para chuvas expressivas no Estado, principalmente em regiões do interior.

Novas análises foram realizadas na tarde dessa sexta e também serão feitas na manhã deste sábado. Caso o cenário atmosférico mude, a previsão será atualizada. Para acompanhar, basta acessar o site da Funceme ou obter detalhes no app ‘Funceme Tempo’.

Balanço

Dados preliminares apontam que, entre as 7h de quinta e a 7h de sexta, choveu em, pelo menos, 64 municípios. Os maiores acumulados foram em:

Guaraciaba do Norte (29 mm)

Reriutaba (27 mm)

Crateús (23 mm)

Santa Quitéria (23 mm)

Milagres (22 mm)

*(Com informações da Funceme)