Fim de semana: céu parcialmente nublado no sábado e possibilidade de chuva no domingo

O fim de semana chega com previsão de céu parcialmente nublado no sábado (7) e possibilidade de chuva na faixa litorânea e no Maciço de Baturité no domingo (8), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Na tarde desta sexta-feira, os meteorologistas observaram, por meio de imagem de satélite, que havia nuvens sobre o Ceará, bem como em grande parte do Nordeste. No leste da região, a nebulosidade está associada a áreas de instabilidade que se formaram sobre o oceano e se deslocaram em direção ao continente, trazendo chuvas isoladas com intensidade entre fraca e moderada.

No estado, não há expectativa de precipitação amanhã, porém, no domingo, os modelos numéricos de previsão apontam possibilidade de chuva fraca entre a madrugada e o início da manhã.

De forma geral, os próximos dois dias terão predomínio de céu variando entre parcialmente nublado e claro em todo o território.