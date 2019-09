Previsão do tempo para o fim de semana é de céu com poucas nuvens ao longo do Ceará

O fim de semana no Ceará deve ter predomínio de céu variando entre parcialmente nublado e claro, conforme previsão do tempo atualizada na manhã deste sábado (21) pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Neste momento, por meio de imagem de satélite, observa-se poucas nuvens sobre o território do estado, bem como sobre a região Nordeste de forma geral.

Apesar da indicação de nebulosidade variável ao longo deste fim de semana, há possibilidade de chuva passageira e com intensidade fraca no período da madrugada deste domingo (22) por influência do sistema de brisa terrestre. Ainda na faixa litorânea, os ventos deverão ter velocidade média de 20 km/h.

Já no interior do Ceará, principalmente na porção centro-sul, os valores de umidade relativa do ar seguirão baixos, isto é, variando entre 15% e 20%.