Quem passou pela orla de Fortaleza se deparou com uma belíssima obra da natureza, no final desta sexta-feira (02). O pôr do sol na Beira Mar, na altura da Ponte Metálica, encantou os moradores que frequentam a região e os turistas que passam pela cidade.

O local atrai aqueles que buscam diversão, calmaria e tranquilidade depois de um dia corrido. Além disso, é uma ótima opção para os amantes de exercícios físicos como andar de bicicleta ou fazer caminhada.