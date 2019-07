Fim do eSocial: empreendedores devem ser impactados com a exclusão do sistema

O governo deve excluir, a partir de janeiro de 2020, o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), plataforma que reúne informações de empresa e funcionários. A promessa é que até setembro deste ano, as novidades do novo programa sejam lançadas de forma mais simples.

Os Microempreendedores Individuais, que hoje já somam mais de 8 milhões em todo país e 260 mil somente no Ceará, inscritos na plataforma e as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte devem ser impactados com a medida.

Mas no entanto, essas empresas possuem o tratamento diferenciado. Estes empreendedores poderão fazer o uso de um ambiente disponível já simplificado para prestar suas informações.

Entre as ferramentas disponíveis neste novo sistema diferenciado que os MEIs poderão acessar estão admissão de empregado, folha de pagamento, férias, desligamento, tudo com automatizações e simplificações que permitirão a qualquer um executar rotinas trabalhistas que antes eram restritas a grandes empresas ou escritórios de contabilidade, explica o contador Marcos Sá.

Na avaliação do contador, o atual eSocial gera transtornos para empresas porque ainda tem muita gente que tem dificuldade de se acostumar com o sistema.

Esperamos que o Governo unifique todos os cadastros, e a simplificação seria mais fácil para esses jovens empreendedores e empreendedoras que estão depositando esforço e sonhos no seu próprio negócio, finaliza.