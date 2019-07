Final da Copa América terá show de Anitta e presença de Bolsonaro

A final da Copa América entre Brasil e Peru está marcada para este domingo (7), no Maracanã, e contará com apresentação da cantora Anita e presença do presidente Jair Bolsonaro.

A cerimônia será realizada próxima do início do jogo, às 16h35, e terá duração de 10 minutos, ocorrendo ao mesmo tempo em que os jogadores entram em campo. O início da partida será às 17h.

Serão quase 400 pessoas no palco, mas, ao todo, são 1.500 envolvidos no espetáculo. A presença do presidente no gramado é uma tradição e deve ocorrer. Ele deve vir direto de Brasília.

Na última partida, entre Brasil e Argentina, o presidente Jair Bolsonaro, após o término do confronto e vitória da seleção canarinha, desceu ao gramado sob vaias da torcida.