Fique de olho: mutirão de cadastramento biométrico termina nesta sexta-feira

Os fortalezenses que ainda não realizaram o cadastramento biométrico têm até esta sexta-feira (29), para comparecer aos postos de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE). De acordo com informações do órgão, Fortaleza tem 1.801.561 eleitores e destes 1.290.263 já fizeram a biometria, enquanto 511.298 ainda não compareceram à revisão.

O TRE alerta que aqueles que não realizarem o cadastramento biométrico até o fim do prazo ainda podem fazer o procedimento após a data, mas com risco do título ser cancelado a qualquer momento. O cadastramento biométrico continuará sendo feito depois o prazo oficial se encerrar. De acordo com o órgão, os que não puderem se cadastrar até a data devem procurar postos de atendimento do TRE-CE o mais rápido possível, antes do cancelamento.