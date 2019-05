Fique de olho na programação cultural deste final de semana em Fortaleza

São João do Riomar Fortaleza – a partir de 15 horas

São João da Vila Azul do Mar (Porto das Dunas)- a partir de 17 horas

Arraiá do Mercado/com Alcemir do Acordeon – de 19 horas às 22 horas no Mercado da Aerolândia

2 de junho (domingo)

Arraiá da Família Pig no Benfica – às 17:30, no Shopping Benfica

A agenda cultural não tem só festa junina não! Além de muita animação no arraiá, a programação deste final de semana traz diversas opções de shows e festas.

Sábado (1), o funk fica por conta de Lexa, que sobe ao palco do Complexo Armazém. Já no domingo (2), guitarrista Slash, ex-Guns n’Roses, se apresenta no Centro de Convenções do Ceará.

Quem gosta de um arrasta pé pode conferir o “Arraiá da Advocacia”, promovido pela Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (CAACE). A festa junina vai contar com shows das bandas Noda de Caju, Lagosta Bronzeada e Forró Real, a partir das 19h, no Bosque do Marina Park.

Theatro José de Alencar

A programação comemorativa dos 109 anos do Theatro José de Alencar inicia suas atividades neste fim de semana. No sábado (1), acontece um bate papo com o Mestre da Cultura “Espedito Seleiro”, às 16h no saguão do Theatro. Já no domingo (2), o coletivo de djs “Tertúlia Black Vândala” traz muita black music e suas diversidade de vertentes: Soul, R&B, Funk e Boogie. A festa inicia às 15h na calçada e tem entrada gratuita.