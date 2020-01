Fiscalização: 861 veículos de transporte por aplicativo foram multados pela Etufor

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) apreendeu e multou 861 veículos que fazem corridas por aplicativos, o que gerou R$ 1,2 milhão em infrações, entre junho de 2018 e janeiro deste ano. De acordo com o órgão, estão entre as principais infrações a realização de corridas sem o registro no aplicativo, circular sem a vistoria na Etufor e realizar corrida com aplicativo não credenciado pela Prefeitura.

Além disso, a ausência do adesivo fora dos padrões exigidos e do selo de vistoria aplicado no veículo também geraram multas. A Lei Municipal que estabelece essas normas prevê ainda ainda que os motoristas devem participar do curso de segurança no trânsito com carga horária de 28h, não ter antecedentes criminais e que os automóveis devem ter, no máximo, cinco anos de uso. A multa para as infrações é de R$ 1.500 podendo ser dobrada em caso de reincidência.