Fogo na Serra dos carias em Parambu queima há 3 dias

Um incêndio de grandes proporções consome a vegetação na região serrana, Serra dos Cariás, área de litigio entre Ceará e Piaui (Parambu e Pimenteiras). O fogo já dura quase dois dias, causando prejuízos aos proprietários e danos à fauna e flora.

Nesta sexta feira, 13, o fogo consome a vegetação especificamente no local conhecido por “Serra do Chico Horácio”, propriedade do Sr. Verdiano.

O incêndio é semelhante à outra grande queimada que aconteceu semanas atrás, na região de Manoel Pereira – Pimenteiras/PI. A suspeita é de que o incêndio teria sido criminoso.