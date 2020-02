Fontes do Cariri: Cogerh avança nos estudos para garantir abastecimento

Conhecer e mensurar a disponibilidade e a qualidade das fontes na região do Cariri. Este é o objetivo do estudo em andamento capitaneado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos. A iniciativa dialoga com a observação da população local, cujo olhar diário indica uma possível diminuição da vazão das fontes nos últimos anos. Os resultados consolidados serão divulgados em março deste ano, após dois anos de estudos em campo.

Os resultados da pesquisa contemplam o cadastramento de usuários e a medição da vazão média das fontes, além de análises sobre a qualidade da água. Resultados preliminares mapearam 496 usuários de 80 fontes outorgadas. A pesquisa trará benefícios tanto para o poder público como para os usuários. A perspectiva é que o estudo apresente um levantamento de disponibilidade de água das 80 fontes pesquisadas, projetando políticas de gestão mais assertivas no uso dos recursos hídricos da região.

A área de estudo abrange vários territórios do Ceará. Os municípios contemplados na pesquisa são: Barbalha, Brejo Santo, Crato, Jardim, Missão Velha, Nova Olinda, Porteiras, e Santana do Cariri.