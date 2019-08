Foragido, acusado de assassinar a tia é encontrado em Pernambuco

Segundo o jornal Correio Braziliense, a Polícia Civil do Distrito Federal encontrou o suspeito de matar a própria tia na última quinta-feira, (8/8), no Paranoá. Fábio Pessoa do Vale, 38 anos, estava foragido desde a data do crime e foi localizado na cidade de Ouricuri, em Pernambuco, cidade próxima a Juazeiro do Norte (CE). Ele assassinou Maria do Vale, 68 anos, com requintes de crueldade. De acordo com a corporação, Fábio deve chegar ainda hoje em Brasília.

Fábio do Vale é ajudante de pedreiro e vendeu a motocicleta usada na fuga após o crime. Ele usou o dinheiro, R$ 1 mil, para fugir do Distrito Federal. Após ver a notícia de que Fábio era suspeito do assassinato, o comprador da motocicleta procurou os investigadores para fazer a denúncia.