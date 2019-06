Força Tática captura grupo suspeito de envolvimento em roubo à residência e contra motoristas

Uma ação realizada por equipes da Força Tática (FT) – da Polícia Militar do Ceará (PMCE) -, nesta segunda-feira (10), resultou na captura de um grupo suspeito de envolvimento em roubos à residências, contra motoristas de aplicativos de transporte e em pontos de parada de ônibus. No total, cinco adolescentes foram capturados e dois adultos foram presos em um imóvel situado no bairro Parque São José, Área Integrada de Segurança 9 (AIS 9). Com eles foram apreendidos dois simulacros de pistola e objetos frutos de ações criminosas.

Os policiais da Força Tática estavam em patrulhamento, quando foram acionados via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) – da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) -, acerca de uma residência situada na Rua Monsenhor Agostinho onde teriam drogas escondidas e estariam indivíduos responsáveis por um assalto a uma residência. De posse das informações, os militares seguiram até a referida casa onde foi montado o cerco.

Os agentes entraram no imóvel e encontraram os suspeitos, sendo cinco menores e dois adultos, estes identificados como Douglas Andrade de Oliveira (23) – com antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas e roubo; e Suzyane Thaynan Mesquita da Silva (21). Na casa foram apreendidos dois simulacros de pistola, que eram utilizados para cometer os crimes; oito aparelhos celulares; caixas de som e também produtos de perfumaria, todos frutos de um roubo cometido pelo grupo contra uma residência situada na Vila Manoel Sátiro, na AIS 9.

Seis dos capturados são suspeitos ainda de roubar um veículo de um motorista de aplicativo de transporte. O carro foi utilizado no crime na Vila Manoel Sátiro, sendo abandonado em seguida no Parque São José, e restituído ao proprietário. Os infratores e o material apreendido forma levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Douglas foi autuado por roubo e também por corrupção de menores e associação criminosa. Já Suzyane foi autuada por receptação. Contra os adolescentes foi registrado ato infracional análogo ao crime de roubo.