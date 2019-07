Forças de Segurança prendem empresário paraense suspeito de aplicar golpes avaliados em mais de R$ 1 milhão

Uma ação conjunta das Polícias Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Metropolitana de Maracanaú (DMM) e do 28º Distrito Policial, e do Pará, por meio das delegacias de Conflitos Agrários e de Homicídios de Altamira, resultou na prisão de um empresário foragido da Justiça de Medicilândia, no Pará. A prisão ocorreu, nessa segunda-feira (29), em uma madeireira localizada no bairro Luzardo Viana, em Maracanaú, na Área Integrada de Segurança 12 (AIS 12) do Estado, por força de um mandado de prisão preventivo pelo crime de estelionato.

Wesley Marques Silva (27), sem antecedentes criminais registrados no Ceará, foi capturado em seu comércio. No momento da abordagem, ele não reagiu à prisão. Conforme as investigações policiais, o homem é investigado por aplicar golpes contra produtores rurais do Pará. Ainda segundo a Polícia, o homem – que possuía uma empresa de cereais no estado paraense – realizava a compra de sacas de sementes de cacau e, ao receber o produto, efetuava pagamentos de valores irrisórios ou emitia notas com promessa de pagamentos que não eram realizados. Os valores devidos por Wesley as vítimas podem chegar ao montante de R$ 1 milhão.

Após aplicar os golpes, Wesley fechou os estabelecimentos comerciais que possuía nas cidades de Medicilândia e Anapu e fugiu para o Ceará, onde tentou se estabelecer como comerciante no ramo de madeireiras. “Nós descobrimos o seu paradeiro e identificamos que ele possui parentes que moram em Maracanaú. A partir daí, concentramos nossa investigação em conjunto com a Polícia do Ceará, que nos ajudou na localização e na captura dele”, explicou Fernando Marcolino, delegado de Homicídios no Pará.

Um fato que chamou a atenção da Polícia foi o homem ostentar, em redes sociais, o estilo de vida que mantinha no Ceará. Em várias fotos é possível observar Wesley em um apartamento na Avenida Beira Mar, na orla de Fortaleza, considerada uma das regiões com o metro quadrado mais caros da capital cearense. Além disso, ele costumava compartilhar fotos em pontos turísticos da cidade. Wesley foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú onde aguarda autorização judicial de transferência para o Pará, onde deverá responder pelos crimes cometidos.

Já no Ceará, a Polícia Civil apura se Wesley cometeu crime semelhante ao praticado no Pará. Caso alguma vítima o reconheça, pode procurar a delegacia de Polícia mais próxima e registrar o fato.