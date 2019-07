Forró segue em luto com morte de dançarina cearense. Autoridades mantém silêncio

Gabriela Amorim, de 25 anos, dançarina da banda de forró Sala de Reboco, do Ceará, morreu na madrugada dessa sexta-feira (5), após ser baleada na cidade de Irecê, no norte da Bahia. Outras duas pessoas também ficaram feridas: o sanfoneiro Eliedelson Porcidônio Júnior, de 32 anos, atingido na perna, e a cantora da banda, Joelma Rios, de 44, atingida nas nádegas e na perna. Os artistas alegam que foram surpreendidos pelos tiros e que não houve qualquer sinalização policial, como sinal de luz ou giroflex.

Segundo a Polícia Civil, a 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Irecê investiga as circunstâncias em que se deu o incidente. A Polícia Militar não se posicionou sobre o caso. As primeiras informações indicam que o motorista, o sanfoneiro, a dançarina e a cantora estavam em um carro, retornando de Lapão, a 11 quilômetros de Irecê, quando o veículo foi atingido por uma série de tiros dados por policiais militares que seguiam o carro.

A banda tinha feito o último show das festas juninas no dia 30 de junho, em Jacobina, ao norte da Bahia. Gabriela Amorim chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital Regional de Irecê, mas morreu. Ela deixa um filho de seis anos.