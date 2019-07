Fortaleza acumula desfalques para duelo contra o Atlético-MG no Independência

Mais um! Nos preparativos para o próximo duelo contra o Atlético-MG fora de casa no domingo (21) às 16 horas, o Fortaleza encara mais uma baixa em seu elenco. Sentindo desconforto muscular, o goleiro Felipe Alves não participou dos treinamentos pelo segundo dia consecutivo e não deve ser relacionada para o próximo jogo.

Além do arqueiro, o atacante Osvaldo também deve ser desfalque devido tratamento de uma lesão na panturrilha. O volante Paulo Roberto também esteve ausente nos treinos e foi dispensado para resolver “problemas particulares”. No treino, os destaques ficaram por conta do atacante Romarinho e do meia Mariano Vázquez, que se mostrou um ótimo armador de jogadas.

Diante do Galo, no Independência, o Leão não vai contar com o atacante Edinho, por razões contratuais, e o volante Felipe, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O meia Vázquez aguarda apenas regularização para ser relacionado pela primeira vez. Caso esteja apto até domingo o argentino deve entrar no time titular que deve ser: Marcelo Boeck; Gabriel Dias, Quintero, Roger Carvalho e Carlinhos; Araruna, Juninho, e Mariano Vázquez; Romarinho, Wellington Paulista e André Luis.