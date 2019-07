Fortaleza arranca empate com Atlético/MG após gol contra

Fortaleza empatou com o Atlético Mineiro neste domingo (21), após sair perdendo por 2 gols de diferença na primeira etapa. Juninho e Felipe Alves foram os personagens da partida marcada por 3 pênaltis aplicados pelo árbitro de vídeo. O Leão do Pici continua na 14ª posição com 14 pontos. O Galo permanece na 4ª colocação com 20.

O primeiro tempo começou com pressão do time visitante, mas logo deu lugar à surpresa diante de um belo lance, mas também bizarro. O Galo abriu o placar da forma mais inesperada possível.

Apesar do domínio mineiro, o Fortaleza só trocou 30 passes a menos que o adversário: 382 contra 412. O Galo também teve mais posse de bola (51%) e mais finalizações (19 contra 11). Porém, o goleiro dos visitantes fez 6 defesas e garantiu que os números não dessem vantagem no placar final do confronto.

O Tricolor de Aço enfrenta o Corinthians no próximo domingo (28), às 19h, na Arena Castelão. Já o Galo encara o Goiás no mesmo dia e horário, mas joga com o Botafogo na quarta-feira (24) pela Copa Sul-americana.