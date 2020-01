Fortaleza atinge meta da ONU e reduz número de mortes no trânsito pela metade em 10 anos

Fortaleza reduziu em 50,3% o número de mortes no trânsito em 10 anos. Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira (16) pela Prefeitura de Fortaleza. Com o resultado, a capital cearense se tornou uma das primeiras cidades no mundo a atingir a meta da Organização das Nações Unidas (ONU) de reduzir pela metade a taxa de óbitos no trânsito.